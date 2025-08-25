Автоэксперт Попов объяснил, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшний день 55% водителей в России – мужчины, а 45% – женщины. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

При этом, по его словам, в списках групп в автошколах соотношение полов примерно одинаковое.

Что касается статистики аварийности, то, как сказал Попов, мужчины чаще женщин попадают в ДТП.

«Больше все-таки мужчины попадают в ДТП. Мужчины больше склонны к "важному" поведению за рулем в духе "сейчас я покажу, какой я"», – резюмировал Попов.