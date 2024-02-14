«Автостат»: Стратегия-2030 поможет КАМАЗу остаться в лидерах грузового авторынка РФ

Стратегия КАМАЗа до 2030 года поможет ему остаться в лидерах грузового авторынка России, несмотря на экспансию китайской техники. Об этом «Татар-информу» заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

«Наблюдается тенденция к тому, что доля КАМАЗа должна сокращаться, но, на наш взгляд, эта стратегия до 2030 года может помочь отечественному производителю остаться лидером грузового авторынка в нашей стране», — сообщил Тимерханов.

По итогам 2023 года КАМАЗ лидирует на рынке грузовой техники в стране. В России, по данным «Автостата», автогигант продал 31 тыс. машин, доля на рынке составила около 22%.

«Доля, конечно, упала, потому что китайцев много пришло. Если в 2022 году у КАМАЗа доля была порядка 38%, то сейчас вот так. И продажи у КАМАЗа упали немного — -1,6%. Естественно, повлиял приход китайцев, которые пришли на смену „Большой европейской семерке“ (Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault — прим. Т-и)», – рассказали в пресс-службе «Автостата».

Подробнее о ситуации можно прочесть в материале «Татар-информа» «Стратегия КАМАЗа-2030: почему автогигант играет вдолгую и причем тут китайцы».