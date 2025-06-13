news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июня 2025 10:06

Авторынок в Италии в 2025 году стабилизировался: какие машины покупают итальянцы

Читайте нас в
Телеграм

За январь-май 2025 года в Италии купили 722 452 новые легковые машины. Это всего на 0,5% меньше относительно того же периода прошлого года, сообщило агентство «Автостат».

Причем более 19% от общего проданного объема пришлось на май текущего года (139 390 машин, что всего на 0,2% меньше относительно аналогичного месяца прошлого года).

В топ самых покупаемых итальянцами автомобилей вошли Fiat, Toyota и Volkswagen. Также в рейтинге наиболее продаваемых в Италии машин – Peugeot.

Если говорить про конкретные модели, то лидер рейтинга – Fiat Panda, на втором месте – Citroen C3, а на третьем – Dacia Sandero.

Отмечается, что Fiat Panda является самым продаваемым автомобилем в Италии уже 40 лет подряд.

по теме Во Франции продажи машин «упали» на 12% в мае 2025 года: что покупали французы
читайте также
В Турции в апреле продали больше 100 тыс. машин: называем топ марок
В Турции в апреле продали больше 100 тыс. машин: называем топ марок
#автомобили #продажи #италия #топ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

12 июня 2025