Авторынок в Италии в 2025 году стабилизировался: какие машины покупают итальянцы

За январь-май 2025 года в Италии купили 722 452 новые легковые машины. Это всего на 0,5% меньше относительно того же периода прошлого года, сообщило агентство «Автостат».

Причем более 19% от общего проданного объема пришлось на май текущего года (139 390 машин, что всего на 0,2% меньше относительно аналогичного месяца прошлого года).

В топ самых покупаемых итальянцами автомобилей вошли Fiat, Toyota и Volkswagen. Также в рейтинге наиболее продаваемых в Италии машин – Peugeot.

Если говорить про конкретные модели, то лидер рейтинга – Fiat Panda, на втором месте – Citroen C3, а на третьем – Dacia Sandero.

Отмечается, что Fiat Panda является самым продаваемым автомобилем в Италии уже 40 лет подряд.