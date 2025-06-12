Во Франции продажи машин «упали» на 12% в мае 2025 года: что покупали французы

В мае 2025 года во Франции продали 123 919 новых автомобилей. Это на 12,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2024-го. Это самый низкий майский показатель с начала пандемии.

Как сообщило агентство «Автостат», продажи «легковушек» во Франции в 2025 году замедлили слабые экономические перспективы, которые начались еще в 2024-м.

Всего за январь-май 2025 года во Франции продали 672 700 легковых машин. Это на 8,3% меньше, чем за тот же период 2024-го.

В топ самых покупаемых машин во Франции вошли Renault, Peugeot и Dacia. Также среди самых продаваемых машин – Skoda, BMW и Citroen.