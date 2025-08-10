news_header_top
Общество 10 августа 2025 18:13

Авторынок Узбекистана сократился с начала 2025 года: почти 80% рынка занимают две марки

Авторынок Узбекистана с начала 2025 года сократился на 16,1%. Пик падения пришелся на март (-19,1%), причем во втором квартале продажи частично стабилизировались, пишет агентство «Автостат».

Лидер среди марок по доле на рынке - Chevrolet (63%). На втором месте - Daewoo (16,9% от общего объема рынка в стране), а на третьем - Kia.

В топ-5 также попали марки BYD и Chery.

Рынок электромобилей также сократился с начала текущего года. По данным аналитиков, продажи снизились примерно на 50%. Причиной такого падения стали сборы за утилизацию и ужесточение нетарифных барьеров на импорт. Самыми топовыми моделями среди «электричек» стали BYD (87,4% рынка) и Xpeng.

