Болтон: Трамп может вывести США из НАТО, если станет президентом

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп выведет США из НАТО, если его выберут на должность президента. Об этом заявил бывший помощник кандидата на пост Джон Болтон.

По словам спикера, вывод Америки из альянса может стать приоритетной задачей Трампа на втором сроке. Причем, в 2018 году он уже почти сделал это, отметил Болтон, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Трамп серьезно настроен в этом вопросе. Это не просто «торговля» с членами НАТО с целью вынудить из других членов больше денег на содержание альянса, отметил помощник экс-президента.

Ранее Трамп на одном из своих выступлений напомнил о том, как «припугнул» членов НАТО. Все случилось в период его президентства. Тогда его спросили, будут ли Штаты защищать альянс, если начнут поступать угрозы от России, но при этом кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону. Трамп ответил, что не стал бы защищать такую страну. Более того, он готов поощрять РФ, чтобы эта страна «делала все, что ей захочется».