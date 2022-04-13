Автор золотого гола «Рубина» Милошевич: «Бердыев - один из лучших европейских тренеров»

Экс-нападающий «Рубина» Саво Милошевич поделился воспоминаниями о своем пребывании в казанском клубе. По словам сербского футболиста, бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – один из лучших футбольных европейских тренеров.

«Прежде всего, Курбан Бердыев был очень умным. Он знал практически все о современном футболе. Он был также очень скрупулезным, учитывал каждую возможную деталь касательно обороны, атаки — ничего не упускал. Все было важно — каждый день, на каждой тренировке и каждую секунду матча. Вот почему для меня он — один из лучших европейских тренеров», – цитирует Милошевича «Газета.Ru»

Кроме того, экс-футболист заявил, что по своим тренерским качествам Бердыева можно сравнить лишь с итальянским тренером Ариго Сакки.

«Сакки также думал обо всех деталях, постоянно и обо всем. Он был одержим футболом. Знаете, есть такие тренеры, они уделяют очень много внимания тактике и учитывают все возможности — как удивить соперника, как предотвратить угрозу. Так что — да, Сакки и Бердыев очень похожи в стратегическом подходе и в отношении к футболу», — подчеркнул Милошевич.

Напомним, Саво Милошевич является автором золотого гола казанцев в 2008 году. Забитый мяч сербского нападающего в игре против «Сатурна» на Раменском 2 ноября принес «Рубину» первый титул чемпиона России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-наставником «Рубина» Ринатом Билялетдиновым.