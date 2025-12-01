Автор «Материнского марафона»: Газета «Ватаным Татарстан» дала проекту новое дыхание

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году «Материнский марафон» был организован совместно с газетой «Ватаным Татарстан». Благодаря этому увеличилась аудитория марафона, проект получил новое дыхание. Об этом рассказала автор идеи – журналистка Динара Ахмет на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Главная особенность нынешнего марафона – проведение совместно с газетой «Ватаным Татарстан». Это принесло увеличение аудитории, новых участников, интересных личностей, вдохнуло новую жизнь в марафон», – отметила она.

Другой особенностью марафона стала уменьшенная частота заданий. «Еще одна особенность нынешнего марафона – задание давали раз в два дня. Всего было 11 заданий. Это была прекрасная возможность для мам, потому что было больше времени, чтобы, приняв задание, собраться с мыслями, продумать и записать формулировки. И вот, по словам участниц, это очень хороший подход», – пояснила автор идеи.

По словам Динары Ахмет, задания по различным направлениям спикеры давали в видеоформате. В качестве спикеров выступили сама организатор проекта Динара Ахмет, PR-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина, представители татарской эстрады – Лейсан Гимаева, Гузэл Идрисова, Гузэлем, литературный редактор детского радио «Саф» Гульназ Дениз, «бабушка» Альфинур Хисами, первая татарская коуч Илюза Аминова и певец, телеведущий Зульфат Зиннуров.

Милена Новикова