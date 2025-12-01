В этом году в «Материнском марафоне» приняли участие 310 мам

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году в «Материнском марафоне», организованном совместно с газетой «Ватаным Татарстан», приняли участие 310 женщин. Об этом рассказала автор проекта – журналистка Динара Ахмет на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Всего к этому марафону присоединились 310 участников. Тех, кто выполнил все задания марафона и дошел до финиша, более 260. Ожидается, что итоговое мероприятие посетят свыше 120 мам. Пока идет формирование списка», – отметила спикер.

Марафон проходил с 1 по 21 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Для участников, выполнивших все задания, создан специальный чат. «Мы сделали его закрытым. Там решаются организационные моменты. Вся информация доступна в группе "Ватаным Татарстан" во "ВКонтакте" и в чате, созданном для наших участников», – пояснила Ахмет.

«Итоговое мероприятие "Материнского марафона" состоится 7 декабря в комплексе "Туган авылым". Приедут гостьи из сел, районов, городов и других регионов. Будут участницы из Удмуртии, Перми, Башкортостана и из каждого района Татарстана», – сообщила Динара Ахмет.

По ее словам, мероприятие посетят известные личности, выступления которых будут полезными и интересными для мам. Ожидается спикеры по вопросам воспитания ребенка, духовного воспитания, здоровья, женской психологии.

Милена Новикова