КАМАЗ из-за санкций внесет изменения в модельный ряд, но темпов производства не сбавит

Камский автогигант принял ряд мер для стабильной работы по выпуску грузовиков в условиях санкций. До конца марта заводы обеспечены заказами, также они прорабатываются на апрель и май. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов на встрече с трудовым коллективом прессово-рамного завода.

«Первый весенний месяц проработан, и есть полная ясность о загрузке производства в марте. Мы несколько скорректировали по моделям нашу работу во второй половине месяца. Сейчас мы прорабатываем комплектующие модельного ряда К4 и К5 и формируем заказ апреля и мая. Будут внесены изменения в модельный ряд. Мы прогнозируем темп на уровне 180 автомобилей в сутки», – сказал Герасимов.

По его словам, на КАМАЗе создан специальный штаб под руководством генерального директора Сергея Когогина, который изучает возможности по локализации производства импортных компонентов. «Могу сразу сказать, что сейчас особенно будут востребованы ваш профессионализм и ваше мастерство», – обратился Герасимов к камазовцам.

Он рассказал о конкретных проектах для локализации компонентов и подчеркнул, что эти задачи для коллектива вполне по плечу.

«В частности, прессово-рамный завод в последнее время достаточно хорошо переоснастился. На сегодняшний день вы в состоянии любую раму выпускать. Конструкторам дана команда и главному технологу, чтобы моментально находить решения по изменению каких-то конструктивных особенностей рам», – сообщил заместитель генерального директора автогиганта.