Автономия удмуртов РТ: Цель по демилитаризации и денацификации Украины должны выполнить

Объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация на Украине была нужна для того, чтобы завершить войну, которая шла на Донбассе с 2014 года, а также предупредить агрессию стран НАТО в адрес России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель правления региональной общественной организации «Национально-культурная автономия удмуртов РТ» Андрей Герасимов.

«Многие, и я в том числе, считаем, что спецоперация на Донбассе нужна была, чтобы завершить ту войну, которая шла с 2014 года. Кроме того, Украина могла стать членом НАТО и угрожала интересам России. Тем более во время спецоперации было обнародовано много моментов с формированием баз, лабораторий, биооружия. Все это создавалось для того, чтобы начать действия, направленные на разрушение России. Слова Путина, которые он сказал во время молодости: „Если драка неизбежна, то нужно начинать первым“, — в этой ситуации как нельзя кстати. Президент понимал, что драка неизбежна. В данный момент нужно было работать на опережение, чтобы война была не на территории России, а завершилась там, на территории Украины», — отметил собеседник агентства.

Андрей Герасимов убежден, что сейчас нужно сплотиться вокруг цели по демилитаризации и денацификации Украины, завершить ее до конца, чтобы наступили мир и безопасность, — это крайне важно для будущего России.

«Спецоперация нужна, чтобы завершить восьмилетнюю войну на Украине против геноцида русского народа. Необходимо сплотиться вокруг этой цели. Президенту доверяют 70% россиян! И нашим солдатам сейчас тоже как никогда нужна поддержка», — добавил председатель автономии удмуртов РТ.

О начале спецоперации Владимир Путин заявил утром 24 февраля в своем видеообращении к гражданам страны. Он рассказал, что руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Украины.