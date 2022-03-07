Автономия тувинцев в Казани: «Решение Путина о спецоперации горячо поддерживаем»

Зампредседателя местной общественной организации «Национально-культурная автономия тувинцев г. Казани» Розаля Салчак в беседе с «Татар-информом» поделилась, что автономия поддерживает решение Президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе и собирает гуманитарную помощь для переселенцев из ЛНР и ДНР.

«Конечно, поддерживаем решение о проведении спецоперации, — отметила собеседница агентства, — в панику людям впадать не нужно, надо оставаться спокойными и здравомыслящими. Значит, так надо было! Если бы такое решение не было принято, что бы было потом?»

Также Розаля Салчак рассказала, что ее муж и сын военные. Муж — ветеран боевых действий, воевал в Чечне, сын учится в Рязани в высшем командном училище.

«Все мы, конечно, сейчас переживаем и надеемся на быстрейшее урегулирование конфликта. Все мы друг друга поддерживаем как никогда», — поделилась она.

Сейчас организация присоединилась к акции по сбору гуманитарной помощи, которая осуществляется в Доме дружбы народов Татарстана. «К слову, никто из автономии домой пока не собирается. Все живут как обычно, ходят на работу», — рассказала собеседница агентства.

Ранее Совет Ассамблеи народов Татарстана, Дом дружбы народов Татарстана выступили с обращением к представителям этнокультурного движения республики.

«Уже 30 лет Ассамблея народов Татарстана несет благородную миссию по сохранению межнационального мира и согласия в Республике Татарстан. Гуманизм и готовность всегда прийти на помощь — это одна из основ деятельности национально-культурных объединений Татарстана. И сегодня, когда тысячи жителей, беженцев с Украины оказались в России, в Татарстане, мы призываем вас не оставаться в стороне и помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Речь идет о мирных жителях Донецкой и Луганской народных республик. Давайте вместе, сообща, так, как мы всегда делали, поможем этим людям! В нашей республике началась кампания по сбору гуманитарной помощи. Тысячи наших сограждан, десятки предприятий Татарстана присоединились к акции, и мы имеем возможность присоединиться к этому движению. Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться в Доме дружбы народов Татарстана. Одежда, обувь, предметы быта и гигиены, канцелярские товары — это то, чем мы можем помочь», — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.