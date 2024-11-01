Представители автономии татар Сахалина передали чак-чак и икру бойцам-землякам на СВО

Фотография предоставлена Закией Валитовой

Национально-культурная автономия татар из Сахалинской области находится в зоне специальной военной операции, в прифронтовых районах Донецкой Народной Республики. На днях они прибыли в Донецк, где их тепло встретили местные жители.

«Мы не ожидали такого радушного приема, осознавая, что они живут на передовых территориях нашей многонациональной России», – поделилась председатель автономии татар из Сахалинской области Закия Валитова.

Для гостей из Сахалина во Дворце культуры имени Шевченко был организован концерт ансамбля «Без Донбасс татарлары» (в переводе с татарского – «Мы – татары Донбасса»). Участники коллектива рассказали, что по субботам собираются для репетиций военных и татарских песен.

Местные жители также сообщили радостную новость – 30 октября на части территории ДНР были сняты блокпосты, и граждане начали занимать исконные русские земли.

Татары из Сахалинской области также встретились с участниками спецоперации из Татарстана и Башкортостана. «Ребята очень смелые и стойкие», – отметила Валитова. Члены автономии передали бойцам чак-чак, который стал для них значимым подарком.

Кроме того, из Сахалина привезли рыбу и икру. «Мы общались на родном языке, и это принесло много радости. Татары Донбасса поразили нас своим мужеством», – добавила она.

Кроме того, бойцам вручили новое оборудование, мотоцикл, квадрокоптеры, антидроновое ружье и тепловизоры.

Поездка татар Сахалинской области продолжится визитом в госпитали и на склады, где они оценят условия для бойцов и посетят мемориальный комплекс в память о детях, потерявших жизнь во время боев на Донбассе.