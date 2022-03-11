Автономия башкир РТ: Сейчас нельзя оставаться в стороне, нужно быть в едином понимании

Каждый житель Татарстана и России должен иметь четкую гражданскую позицию и не оставаться в стороне от происходящих событий. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия башкир — Курултай (конгресс) башкир Республики Татарстан» Тимур Юсупов.

«Оставаться в стороне нельзя и делать вид, что всего этого не происходит. До сих пор есть люди, которые не осознали всю серьезность сложившейся напряженной обстановки в России и мире. Однако необходимо понять, что это все происходит с нами, здесь и сейчас, а не где-то там далеко, за тысячу километров. От всего происходящего уже никак не получится абстрагироваться. Такая ситуация происходит раз в столетие», — отметил собеседник агентства.

Тимур Юсупов убежден, что в это непростое время стоит сплотиться и набраться мужества, быть солидарными с решениями Правительства.

«Других вариантов нет. Находиться в едином понимании, сопереживать, поддерживать, занять единую общую гражданскую позицию. Решать вопросы тоже нужно сообща», — отметил Юсупов.

Автономия башкир присоединилась ко Всероссийской акции «Письмо солдату», направленной на поддержку российских военных. В ее рамках можно отправить письма или рисунки в онлайн- или офлайн-формате. Также автономия проводит сбор вещей и всего необходимого для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, который организовала Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад осудил операцию и начал ужесточать санкции против России.