Автомобильное кресло спасло жизнь ребенка в столкновении двух легковушек в Казани

Фото: Госавтоинспекция Казани

Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием ребенка-пассижра.

Как сообщают «Татар-иныорму» городской Госатвоинспекции, сегодня в районе девяти часов вечера 42-летняя женщина-водитель Kia, следуя напротив дома №36 по улице К. Габишева не уступила дорогу и столкнулась с Toyota, который двигался по главной.

В результате ДТП водитель и 5-летний ребенок-пассажир автомобиля Kia получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены из медицинского учреждения.

В ведомстве отметили, что благодаря тому, что ребенок-пассажир находился в детском удерживающем устройстве, тяжких телесных повреждений удалось избежать.

Напомним, что в Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года ппроводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Детей до 7 лет необходимо перевозить с использованием детских удерживающих систем, а на переднем сиденье легкового автомобиля до 12 лет перевозка должна осуществляться только в детских удерживающих устройствах.