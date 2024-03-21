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Хуснуллин рассказал, во сколько обошлось строительство трассы М12
Строительство трассы М12 обошлось практически в триллион рублей — 910 млрд. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Детали беседы приводит пресс-служба Правительства.
«Эта трасса стоила 910 млрд рублей. Но уже в период ее строительства бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 млрд рублей», — уточнил зампред Правительства.
По данным Хуснуллина, в течение 20 ближайших лет благодаря налоговому потенциалу вокруг трассы бюджет получит 1,8 трлн рублей доходов. Это говорит о том, что проект полностью себя окупит, даже несмотря на траты на обслуживание дороги (порядка 5% стоимости за год).
«Госкомпания „Автодор“, управляющая платными трассами в стране, собрала в прошлом году 75 млрд рублей за проезд по своим дорогам, более половины из которых мы можем вкладывать в новые проекты», — заключил Хуснуллин.
Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Напомним, 21 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана займет всего 6,5 часа.
Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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