Автомобилистов в Татарстане предупредили о сильной гололедице

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман, небольшой снег и ветер до 12 м/с.

Из-за сильного гололеда Госавтоинспекция республики призвала автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Чистопольском районе Татарстана водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Shacman. В результате ДТП один пассажир «ГАЗели» скончался, водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.