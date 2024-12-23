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Происшествия 23 декабря 2024 15:04

Автомобилистов в Татарстане предупредили о сильной гололедице

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По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Татарстане ожидается сильная гололедица, местами туман, небольшой снег и ветер до 12 м/с.

Из-за сильного гололеда Госавтоинспекция республики призвала автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Чистопольском районе Татарстана водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Shacman. В результате ДТП один пассажир «ГАЗели» скончался, водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

#гололед на дорогах
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