Смертельное ДТП на трассе в Татарстане: «ГАЗель» выехала на встречку и влетела в грузовик

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Чистопольском районе Татарстана водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Shacman.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, в результате ДТП один пассажир «ГАЗели» скончался, водителя и ещё одного пассажира доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.