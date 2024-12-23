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Смертельное ДТП на трассе в Татарстане: «ГАЗель» выехала на встречку и влетела в грузовик
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Фото: Госавтоинспекция Татарстана
В Чистопольском районе Татарстана водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Shacman.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, в результате ДТП один пассажир «ГАЗели» скончался, водителя и ещё одного пассажира доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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