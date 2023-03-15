Автомобиль «УАЗ» от Менделеевского района доставлен бойцам спецоперации

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев передал бойцам спецоперации «УАЗ» и шефскую помощь от Менделеевска. Он записал видеообращение от бойцов 430-го полка, в котором в том числе служат менделеевцы. Бойцы поблагодарили главу Менделеевского района Радмира Беляева за доставленный автомобиль и гуманитарный груз.

«Радмир Ильдарович, машина доставлена, передана, — говорит Шарафиев на видео. — Мы очень благодарны за помощь Радмиру Ильдаровичу и всем жителям города Менделеевска».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, общая сумма оказанной помощи от Менделеевского района во всех направлениях (помощь Лисичанску, участникам спецоперации и их семьям) составила более 30,4 млн рублей.

«Лозунг „Мы вместе“ отражает весь объем работы, который мы действительно вместе выполняем в Менделеевском районе. Благодарю власти республики во главе с Рустамом Миннихановым за поддержку наших участников спецоперации и их семей, а также благодарю всех жителей района, которые в едином порыве помогают приблизить нашу общую побед», — отметил Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутат Госсовета Эдуард Шарафиев встретился с семьями мобилизованных в Менделеевске.