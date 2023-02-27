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Депутат Госдумы Эдуард Шарафиев встретился с семьями мобилизованных в Менделеевске
Депутат Госдумы от Татарстана Эдуард Шарафиев встретился с семьями мобилизованных в Менделеевске. Идею подала супруга одного из бойцов, когда парламентарий прибыл в район из зоны спецоперации. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, депутат тогда пообещал исполнить ее просьбу.
Сегодня в администрации за круглым столом собрались глава района Радмир Беляев, Эдуард Шарафиев и родственники бойцов. Присутствовал на встрече и мобилизованный солдат, который сейчас находится в отпуске.
Участники встречи задали множество вопросов. Эдуард Шарафиев и менделеевский боец рассказали, как проходит служба, а также ответили на вопросы об обмундировании, питании и других деталях жизни военных в зоне СВО. Обратили внимание на то, что дух у наших бойцов боевой, все настроены на победу.
Также участники встречи обсудили получение удостоверений участника боевых действий и план по доставке следующих партий гуманитарной помощи.
«Мы продолжаем поддерживать наших бойцов и их семьи, искать новые возможности для помощи и решать все возникающие вопросы. Спасибо, что мы вместе», — отметил Радмир Беляев.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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