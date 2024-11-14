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Автолюбителям Татарстана рассказали, как отличить некачественный бензин
Отличить некачественное топливо можно по нескольких признакам: едкий и непривычно противный запах бензина и мутный цвет самой жидкости. Об этом рассказали специалисты испытательной лаборатории нефтепродуктов, чьи слова приводит ГТРК Татарстан.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на заправках Татарстана выявили некачественное топливо. Как сказал начальник отдела управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров, в республике проверили бензин на 134 заправках. В общей сложности специалисты взяли 305 проб топлива, и в трех из них оно не соответствовало нужному качеству.
Татарстанцам напомнили, что в случае возникновения подозрений насчет качества топлива можно сообщить о проблеме по горячей линии: 8 (843) 295 26 67. После чего на АЗС приедут проверяющие.
К слову, с начала года на упомянутый номер позвонили с жалобами 28 раз. О результатах проведенных проверок сообщат на портале татарстанского управления по обеспечению рационального использования и качества топливных ресурсов.
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