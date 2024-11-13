На заправках Татарстана выявили некачественное топливо

В Татарстане проверили бензин на 134 заправках. Всего специалисты взяли 305 проб топлива, из них в трех топливо не соответствует нужному качеству. Об этом сообщил начальник отдела управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров. Его слова прозвучали на пресс-туре в рамках месячника по мониторингу качества реализуемых и потребляемых моторных топлив.

«Каждый год приблизительно в это время проводятся месячники по мониторингу качества реализуемых и потребляемых моторных топлив в Татарстане. На сегодняшний день специалисты уже взяли 305 проб на 134 заправках. 142 пробы из них уже испытаны и в трех из них найдены несоответствия качеству», – рассказал специалист.

По его словам, в целом, за 10 месяцев 2024-го в Татарстане было взято почти 1,5 тыс. проб, из которых 10 не соответствуют нужному качеству. При этом, Гумеров отметил, что такие несоответствия чаще всего связаны с переходом между различными видами дизельного топлива из-за изменений в погоде.

В республике используются 3 вида дизеля: летний с температурой от -5 градусов, всесезонное от – 15 градусов и зимнее от -32 градусов. А резервуар для топлива у всех АЗС один, из-за чего на некоторых станциях происходит смешение двух видов топлива и, как следствие, несоответствие требованиям.

Гумеров добавил, что на крупных сетевых АЗС таких огрехов обычно не бывает, так как там полностью сливают один вид топлива и только после этого заливают другой, а вот в сельской местности и отдаленных районах, на местных малых станциях бывают нарушения.

Сама процедура состоит в том, что специалисты приезжают на АЗС, набирают топливо для анализа и отправляют его в аккредитованные стационарные лаборатории. Здесь над ними проводят ряд химических опытов, определяющих качество топлива.