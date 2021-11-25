Автокресло спасло жизнь маленькой пассажирке в столкновении двух кроссоверов в Казани

Серьезное ДПТ произошло накануне вечером на улице Азина в Казани. Здесь дорогу не поделили Renault и Hyundai.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель французского кроссовера выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В корейском авто была годовалая пассажирка. Девочка находилась в автокресле, что помогло избежать серьезных последствий и ребенок не пострадал.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция напоминает, что детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП. Согласно исследованиям, их использование позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%», – подчеркнули в ГИБДД РТ.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два человека пострадали в лобовом столкновении двух авто в Казани.

