Два человека получили переломы в столкновении двух кроссоверов в Казани
ДТП, участниками которого стали кроссоверы Renault и Hyundai, произошло накануне в шестом часу вечера на улице Азина.
Как стало известно ИА «Татар-информ» от очевидцев, по предварительным данным, водитель французского авто не пропустил «корейца». От мощного удара машины раскидало по проезжей части.
В аварии пострадали два человека – водитель Renault и девушка, которая находилась в корейском кроссовере.
«Медики у обоих диагностировали переломы. У мужчины – ноги, а у девушки сломаны ребра, а также ушибы конечностей. Пострадавших забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.