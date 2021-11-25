Два человека получили переломы в столкновении двух кроссоверов в Казани

ДТП, участниками которого стали кроссоверы Renault и Hyundai, произошло накануне в шестом часу вечера на улице Азина.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от очевидцев, по предварительным данным, водитель французского авто не пропустил «корейца». От мощного удара машины раскидало по проезжей части.

Фото: © очевидцы

В аварии пострадали два человека – водитель Renault и девушка, которая находилась в корейском кроссовере.

«Медики у обоих диагностировали переломы. У мужчины – ноги, а у девушки сломаны ребра, а также ушибы конечностей. Пострадавших забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

