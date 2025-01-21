Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

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В Татарстане с 21 января по 19 февраля автоинспекторы будут массово ловить водителей и пассажиров, которые не пристегиваются ремнями безопасности, рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции республики.

Сотрудники ведомства обращают внимание на то, что правила дорожного движения обязывают водителя не только пристегиваться самому, но и обеспечивать пристегивание всех пассажиров транспортного средства.

В Госавтоинспекции напоминают, что согласно исследованиям, использование ремня безопасности в разы снижает вероятность гибели или получения тяжелых травм в ДТП.