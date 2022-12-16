Автоинспекторы РТ призывают усилить контроль за грузовым транспортом на предприятиях

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Одной из серьезных проблем являются существенные нарушения в организации работы по контролю за водителями грузового транспорта. На этом накануне сделали особый акцент во время заседания Правительственной комиссии РТ по обеспечению БДД.

Одним из трагических примеров является ДТП, произошедшего 8 ноября в ОЭЗ «Алабуга». Напомним, что лишенный прав пьяный водитель «КАМАЗа» врезался в пассажирский автобус «НЕФАЗ». В результате ДТП погибла пассажирка автобуса.

«Грузовой автомобиль принадлежит отцу водителя. Страховой полис, диагностическая карта и путевой лист отсутствовали. Тахограф установлен, но неисправен. Согласно договору аренды, большегруз был привлечен для выполнения работ юридическим лицом, контроль за которым не осуществлялся должным образом», – озвучили на комиссии.

После смертельного ДТП сотрудники ГИБДД шесть раз выезжали на территорию особой экономической зоны. В результате проверок было составлено 212 административных материалов, 13 автомобилей отправили на штрафстоянку. Эти нарушения в очередной раз доказывают, что на территории ОЭЗ коммерческие перевозки осуществляются с многочисленными нарушениями, а контроль со стороны предприятий попросту отсутствует.

«Особое внимание необходимо обратить на закрытые крупные предприятия. Требуется рассмотреть вопрос безопасности перевозок в рамках муниципальных комиссий с участием их представителей», – особо подчеркнули на заседании.

