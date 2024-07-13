Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автоинспекторы РТ напоминают родителям о недопустимости управления мототранспортом детьми
Госавтоинспекция Татарстана призывает родителей обратить внимание на важную тему управления транспортными средствами детьми. В последнее время все больше детей становятся водителями мотоциклов, питбайков и квадроциклов. При покупке таких подарков родителям следует в первую очередь думать о безопасности, здоровье и жизни своих детей, сообщают в ведомстве.
Несовершеннолетние водители, не владея даже элементарными знаниями ПДД, выезжают на дорогу, что в итоге может привести к трагедии.
«Управлять мототехникой разрешено только с 16 лет, обучившись в автошколе и получив водительское удостоверение соответствующей категории», – напомнил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.
Напомним, накануне примерно в 12.10 в поселке Новые Сокуры произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции РТ, за рулем квадроцикла находился 10-летний ребенок. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем Kia. Ребенок-водитель скончался на месте, его 13-летний пассажир получил травмы. Оба были без мотошлемов.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников