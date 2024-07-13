Автоинспекторы РТ напоминают родителям о недопустимости управления мототранспортом детьми

Госавтоинспекция Татарстана призывает родителей обратить внимание на важную тему управления транспортными средствами детьми. В последнее время все больше детей становятся водителями мотоциклов, питбайков и квадроциклов. При покупке таких подарков родителям следует в первую очередь думать о безопасности, здоровье и жизни своих детей, сообщают в ведомстве.

Несовершеннолетние водители, не владея даже элементарными знаниями ПДД, выезжают на дорогу, что в итоге может привести к трагедии.

«Управлять мототехникой разрешено только с 16 лет, обучившись в автошколе и получив водительское удостоверение соответствующей категории», – напомнил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Напомним, накануне примерно в 12.10 в поселке Новые Сокуры произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции РТ, за рулем квадроцикла находился 10-летний ребенок. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем Kia. Ребенок-водитель скончался на месте, его 13-летний пассажир получил травмы. Оба были без мотошлемов.