Автоинспекторы проверят, как водители и дети соблюдают ПДД на дорогах Казани

Сегодня, 13 октября, автоинспекторы Казани совместно с участковыми и сотрудниками ПДН проведут профилактический рейд. Его цель – проверить, как казанцы и юные участники дорожного движения соблюдают ПДД.

Под пристальным вниманием сотрудников полиции будут грубые нарушения ПДД, такие как нахождение за рулем в состоянии опьянения, не имея права управления, будучи лишенным права управления автомобилем.

Кроме того, стражи правопорядка будут пресекать нарушения сроков оплаты штрафов, а также проверят соблюдение требований Правил юными участниками дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что под Казанью при столкновении легковушки и мусоровоза погиб 9-летний ребенок. По словам водителя, он отвлекся на своего ребенка, вследствие чего не заметил стоящий на обочине автомобиль.