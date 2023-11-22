Автоинспекторы по видео нашли водителя, который рассекал по встречке по дорогам Казани

Во время мониторинга социальных сетей автоинспекторы Казани обнаружили видеоролик, на кадрах которого видно, как водитель Mitsubishi двигается по встречной полосе, тем самым создавая на дороге аварийную ситуацию.

Накануне сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель.

В результате в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа 5 000 рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее мы сообщали, что с начала года в Татарстане произошло 218 ДТП из-за выезда на встречную полосу. Об этом сообщил Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

По данным ведомства, ДТП с выездом на полосу встречного движения характеризуются самыми тяжелыми последствиями. С начала года по этой причине в Татарстане погиб 71 человек, еще 345 получили травмы.

«Необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», – указал главный госавтоинспектор Татарстана.