«Необдуманные действия могут стоить жизни»: Госавтоинспектор РТ о выезде на встречку

С начала года в Татарстане произошло 218 ДТП из-за выезда на встречную полосу. Об этом сообщил Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

По данным ведомства, ДТП с выездом на полосу встречного движения характеризуются самыми тяжелыми последствиями. С начала года по этой причине в Татарстане погиб 71 человек, еще 345 получили травмы.

Рустем Гарипов отметил, что автоинспекторы пресекли более 16 тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку, из которых 359 – повторные нарушения.

В ведомстве отметили, что для тех, кто впервые совершил такое нарушение грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 мес. При повторном нарушении – лишение права управления на срок один год.

За последующие нарушения грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, а также конфискация автомобиля, указал Рустем Гарипов.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

«Необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», – указал главный госавтоинспектор Татарстана.