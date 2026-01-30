Автоинспекторы Казани за сутки задержали семерых пьяных водителей, еще двоих – без прав

За прошедшие сутки в Казани сотрудники ГАИ поймали семерых пьяных водителей. Такие данные приводит городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, за прошедшие сутки поступило 350 сообщений о ДТП. В результате аварий пострадали два человека, один из них – пешеход.

Кроме того, инспекторы задержали пятерых граждан, подозреваемых в совершении преступлений, а также двух водителей, которые управляли автомобилями без удостоверений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителя Казани приговорили к году колонии за повторную пьяную езду. Ранее он уже был лишен прав и оштрафован на 30 тысяч рублей, однако вновь сел за руль. Его снова остановили сотрудники ДПС, которые заподозрили, что водитель пьян. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, что и привело к повторному лишению прав и уже более серьезному наказанию.