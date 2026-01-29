news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 января 2026 17:27

Водителя из Казани отправили в колонию строго режима за пьяное вождение

Читайте нас в
Телеграм

В Ново-Савиновском районном суде Казани вынесли приговор водителю, повторно задержанному за пьяную езду. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. Мужчину признали виновным и назначили год лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили водительских прав на два года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

До возбуждения уголовного дела водитель по решению мирового судьи был лишен прав на год и шесть месяцев и обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Однако, несмотря на наказание, он вновь сел за руль в состоянии опьянения. Инспектор ДПС остановил нарушителя, а проходить медицинское освидетельствование тот отказался.

#гаи #пьяный за рулем
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026
Журнал «Татарстан» отметил 105-летие большим фольклорным концертом

Журнал «Татарстан» отметил 105-летие большим фольклорным концертом

28 января 2026