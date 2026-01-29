Водителя из Казани отправили в колонию строго режима за пьяное вождение

В Ново-Савиновском районном суде Казани вынесли приговор водителю, повторно задержанному за пьяную езду. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. Мужчину признали виновным и назначили год лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили водительских прав на два года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

До возбуждения уголовного дела водитель по решению мирового судьи был лишен прав на год и шесть месяцев и обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Однако, несмотря на наказание, он вновь сел за руль в состоянии опьянения. Инспектор ДПС остановил нарушителя, а проходить медицинское освидетельствование тот отказался.