Автоинспекторы Казани вышли в рейд по проверке тракторов

В Казани проходит профилактическая операция «Трактор». Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора по РТ вышли в рейд для снижения количества ДТП и несчастных случаев с участием тракторов и другой самоходной техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал о ДТП, которое произошло в Казани с участием трактора. Как оказалось, водитель экскаватора-погрузчика Caterpillar не учел скорость и наехал на трамвайные рельсы. В результате водителя госпитализировали.

Во время рейда сотрудники будут проверять техническое состояние тракторов , а также их допуск к эксплуатации. Кроме того, автоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора по РТ усилят работу по надзору за соблюдением водителями ПДД.