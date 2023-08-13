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Новости Татарстана и Казани
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Автоинспекторы Казани вышли в рейд по проверке тракторов
В Казани проходит профилактическая операция «Трактор». Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Автоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора по РТ вышли в рейд для снижения количества ДТП и несчастных случаев с участием тракторов и другой самоходной техники.
Ранее «Татар-информ» сообщал о ДТП, которое произошло в Казани с участием трактора. Как оказалось, водитель экскаватора-погрузчика Caterpillar не учел скорость и наехал на трамвайные рельсы. В результате водителя госпитализировали.
Во время рейда сотрудники будут проверять техническое состояние тракторов , а также их допуск к эксплуатации. Кроме того, автоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора по РТ усилят работу по надзору за соблюдением водителями ПДД.
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