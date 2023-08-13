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Руc Тат
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Происшествия 13 августа 2023 19:10

Тракторист пострадал, наехав на трамвайные рельсы в Казани

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Сегодня в районе трех часов дня в Казани произошло ДТП с участием трактора. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как оказалось, водитель экскаватора-погрузчика Caterpillar не учел скорость и наехал на трамвайные рельсы.

В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли медики скорой помощи.

#дтп в казани #трактор
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