Автоинспекторы Казани поймали пьяную женщину-водителя на Renault

Накануне на улице Тэцевская в Казани поймали 36-летнюю пьяную автоледи за рулем Renault. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, алктотектор показал 0,474 промилле.

В результате в отношении водителя составили протокол, а автомобиль отправили на спецстоянку.

В ведомстве напомнили: за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что за минувшую неделю автоинспекторы Татарстана задержали 153 водителя с признаками опьянения, 12 из них повторно сели нетрезвыми за руль.