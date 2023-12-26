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Автоинспекторы Казани поймали пьяную женщину-водителя на Renault
Накануне на улице Тэцевская в Казани поймали 36-летнюю пьяную автоледи за рулем Renault. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, алктотектор показал 0,474 промилле.
В результате в отношении водителя составили протокол, а автомобиль отправили на спецстоянку.
В ведомстве напомнили: за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что за минувшую неделю автоинспекторы Татарстана задержали 153 водителя с признаками опьянения, 12 из них повторно сели нетрезвыми за руль.
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