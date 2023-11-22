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Автоинспекторы Казани нашли водителя Porsсhe, который снес светофор
Сотрудники ДПС нашли водителя Porsсhe, который в минувшее воскресенье снес светофор, после чего скрылся с места ДТП.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находилась 33-летняя девушка. При опросе автоледи признала свою вину в случившемся.
В отношении девушки-водителя были составлены несколько протоколов, среди которых основные: за наезд на светофор, оставление места ДТП, а также за повреждение объектов улично-дорожной сети города.
Кроме того, за оставление места ДТП мировой судья вынес постановление о лишении права управления сроком на 12 месяцев.
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