Автоинспекторы Казани нашли водителя Porsсhe, который снес светофор

Сотрудники ДПС нашли водителя Porsсhe, который в минувшее воскресенье снес светофор, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находилась 33-летняя девушка. При опросе автоледи признала свою вину в случившемся.

В отношении девушки-водителя были составлены несколько протоколов, среди которых основные: за наезд на светофор, оставление места ДТП, а также за повреждение объектов улично-дорожной сети города.

Кроме того, за оставление места ДТП мировой судья вынес постановление о лишении права управления сроком на 12 месяцев.