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Происшествия 20 ноября 2023 08:44

На Петербургской в Казани водитель Porsche наехал на светофор и скрылся

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Авария произошла вчера в 20.30 на перекрестке улиц Назарбаева – Петербургская, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Водитель премиального Porsche без номеров наехал на светофор, после чего скрылся с места ДТП. В результате светофорный объект упал на проезжую часть.

В настоящее время ведутся поиски водителя-беглеца.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

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