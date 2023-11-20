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На Петербургской в Казани водитель Porsche наехал на светофор и скрылся
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Авария произошла вчера в 20.30 на перекрестке улиц Назарбаева – Петербургская, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Водитель премиального Porsche без номеров наехал на светофор, после чего скрылся с места ДТП. В результате светофорный объект упал на проезжую часть.
В настоящее время ведутся поиски водителя-беглеца.
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