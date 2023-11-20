На Петербургской в Казани водитель Porsche наехал на светофор и скрылся

Авария произошла вчера в 20.30 на перекрестке улиц Назарбаева – Петербургская, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Водитель премиального Porsche без номеров наехал на светофор, после чего скрылся с места ДТП. В результате светофорный объект упал на проезжую часть.

В настоящее время ведутся поиски водителя-беглеца.