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Автоинспекторы Казани напомнили водителям о соблюдении скоростного режима
Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели профилактическое мероприятие с участием служебного транспорта за соблюдение скоростного режима.
Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, несоблюдение скоростного режима, игнорирование реальных дорожных условий и мысленное плюсование к разрешенной скорости до 20 км/ч повышает риск ДТП с тяжелыми последствиями.
По данным ведомства, за 6 месяцев 2023 года в столице Татарстана произошло 651 ДТП, в которых 17 человек погибли и 770 получили травмы. Так, 8 июня из-за превышения скорости погибла 32-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki.
В Госавтоинспекции напомнили, что движение необходимо осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденный ситуации. Необходимо помнить, что дорога – это не место для гонки.
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