Автоэксперт усомнился в возврате 50%-ной скидки на оплату штрафов ГАИ

В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50-процентной скидки на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Однако автоэксперт, член рабочей группы по защите прав автомобилистов Григорий Шухман в беседе с «Радио 1» выразил сомнение в принятии этого законопроекта. По его мнению, сейчас государство не заинтересовано в уменьшении доходов бюджета.

«Большинство законопроектов в пользу водителей, а не в пользу бюджета сейчас отклоняются, потому что бюджет требует денег. Тем более часть тех средств, которые по новому закону собираются с 25-процентной скидкой, идут в бюджет Почты России на рассылку писем. Поэтому государство не захочет терять эти налоги», – отметил эксперт.

По словам Шухмана, существующий порядок оплаты штрафов вряд ли изменится, так как доходы от них уже заложены в бюджет.

«Компромисса, собственно, быть не может, потому что государство выбрало 75% от штрафа в течение месяца. Эти деньги уже заложены в бюджет. Поэтому вряд ли будет какой-то компромисс», – пояснил он.

Эксперт добавил, что пока рано делать выводы о том, как изменение скидки повлияло на собираемость штрафов — с момента введения новой нормы прошло лишь полгода, и соответствующей статистики ещё нет.

Напомним, ранее скидка в 50% действовала до 1 января этого года, после чего её сократили до 25%, одновременно повысив суммы самих штрафов.