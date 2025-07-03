В Госдуме готовят закон о возвращении 50%-ных скидок при оплате штрафов ГИБДД

Российские депутаты предложили восстановить возможность оплачивать административные штрафы за нарушения правил дорожного движения со скидкой в 50%. Соответствующий законопроект подготовлен группой парламентариев под руководством главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова. Документ уже направлен в Госдуму.

С начала 2025 года льготный размер скидки при добровольной оплате штрафов был сокращён до 25%, одновременно выросли и сами суммы взысканий. Авторы инициативы считают, что такие изменения могут привести к перегрузке органов, занимающихся принудительным взысканием долгов. По их оценке, возврат к 50-процентной скидке поможет снизить давление на эти службы, сообщает РИА Новости.

Парламентарии отмечают, что вопрос широко обсуждается в обществе, ведь автотранспорт есть почти у каждого третьего россиянина — на тысячу граждан приходится в среднем 322 автомобиля. Это означает, что вопрос своевременной и посильной оплаты штрафов касается миллионов граждан.

Дополнительно предлагается ввести более гибкий подход к срокам оплаты: при погашении штрафа в течение первых 20 дней со дня постановления предлагается сохранять максимальную скидку, а при оплате в последующие 10 дней — предусмотреть меньшую, но всё же выгодную для граждан льготу.

Нилов подчеркнул, что идея вернуть старую систему не нова — аналогичная модель успешно действовала в течение ряда лет. Она способствовала росту собираемости штрафов и одновременно уменьшала нагрузку на суды и органы исполнительной власти, снижая количество жалоб и обжалований. Ранее его собственный законопроект с подобной инициативой был отклонён, однако затем принята схожая по сути альтернатива.