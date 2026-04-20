Автоэксперт Попов: «Выплат, которые сегодня делают страховые компании, часто не хватает»

Нормативы по выплатам по полису ОСАГО давно устарели и нуждаются в увеличении. Таким мнением с «Татар-информом» поделился автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Выплат, которые сегодня делают страховые компании, зачастую не хватает. Кроме того, не забывайте, что в ДТП могут участвовать два и более автомобилей. И еще приходится делить сумму по долям на них. Повышение потолка выплат – важное и нужное решение, давно востребованное в стране», – подчеркнул собеседник агентства.

Он также сетовал на рост цен на запчасти и отметил, что даже не самые большие повреждения у автомобилей сегодня, особенно если они не русской или китайской марки, обходятся гораздо больше возможной выплаты от страховой компании.