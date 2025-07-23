Автоэксперт Попов предложил уточнить понятие об экипировке для мотоциклистов

В России нужно четко определить квалификацию экипировки для мотоциклистов, прежде чем штрафовать водителей двухколесного транспорта за отсутствие данного средства защиты. Об этом сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в разговоре с журналистом «Татар-информа».

Ранее автоюрист Лев Воропаев сообщал, что, согласно ПДД, мотоциклистов штрафуют только за отсутствие мотошлема, но при этом административного наказания за отсутствие других средств защиты в российских законах не предусмотрено.

«Для того чтобы вводить штрафы на эту тему, нужно сначала четко определиться с квалификацией того или иного средства защиты. Надо четко определить, что такое защитная экипировка, какая она должна быть, сертифицированная, не сертифицированная, и определить ее качественные показатели», – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что если запретить мотоциклистам ездить на мотоцикле без экипировки, закрепив это положение в ПДД, то тогда встанет вопрос о сертификации данного средства защиты. В противном случае водители двухколесного транспорта, по словам Попова, начнут «лепить» на себя разные «пластмасски».