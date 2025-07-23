Автоюрист Воропаев напомнил о штрафе для мотоциклистов за езду без шлема

За езду на мотоцикле или мопеде без шлема водителя ждет штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил Лев Воропаев.

«Согласно ПДД, на мотоциклисте должен быть установлен мотошлем. За передвижение без него водителя оштрафуют на 1,5 тыс. рублей по ст. 12.6 КоАП», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что шлем – это единственный элемент экипировки мотоциклиста, за отсутствие которого предусмотрено административное наказание. Мотоциклиста не оштрафуют, если он передвигается на мотоцикле без защитного костюма.