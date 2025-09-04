Автоэксперт объяснил, нужно ли штрафовать водителей за несоблюдение дистанции на дороге

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов назвал «ахинеей» введение нового дорожного знака в Испании.

Ранее сообщалось, что на скоростных магистралях Испании стали устанавливать новый дорожный знак, предупреждающий водителей о том, что на трассе работает радар, который отслеживает дистанцию между машинами.

Новый дорожный знак в Испании Фото: © соцсети

«Это очень смешно. Дело в том, что безопасная дистанция – это очень субъективная история, и она каждый раз разная. Выбор дистанции зависит от множества показателей: метеорологические условия, состояние дороги, психофизиологического состояния водителя, интенсивности движения, условия видимости и еще массы всего. И при этом водитель не в состоянии контролировать минимальную и максимальную дистанцию. Именно поэтому в России и не проводят процедуру измерения, поэтому это все ахинея», – считает собеседник агентства.

Он отметил, что безопасная дистанция, как и боковой интервал, для каждого водителя свои. Кто-то считает безопасным ехать на расстоянии в 40 см от машины, а кто-то – три метра.

«Я не знаю, как испанцев будут штрафовать за такое нарушение. Что у них там в голове, как и у всех европейцев, вместе взятых? Видимо, в Испании решили водителей нахлобучить совсем», – резюмировал Попов.