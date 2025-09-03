news_header_top
Общество 3 сентября 2025 17:59

В Испании начали устанавливать новый дорожный знак

В Испании стали устанавливать на скоростных магистралях новый дорожный знак, предупреждающий водителей о том, что на трассе работает радар, который отслеживает дистанцию между машинами, пишет «Российская газета».

Фото: © соцсети

Водителя, не соблюдающего установленные нормы, оштрафуют на 200 евро и лишат 4 баллов (в Испании при выдаче прав начисляют 8-12 баллов, за безупречное вождение количество балов у водителя увеличивается, а за нарушение баллы списываются. Если автолюбитель лишается всех балов, то его лишают водительских прав).

Согласно принятым правилам, минимальная безопасная дистанция между машинами на автомагистралях и дорогах с двусторонним движением равна 70 метрам. Эту дистанцию и будет отслеживать автоматика. В обновленном каталоге дорожных знаков соответствующий знак идет под номером S991f.

Отмечается, что, если из-за несоблюдения дистанции произойдет ДТП, то виновника ждет штраф в размере 500 евро и потеря 6 водительских баллов.

#дорожные знаки #Испания #ПДД #автомобили
