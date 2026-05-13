Автоэксперт объяснила плюсы изменения правил сдачи экзаменов на права

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева увидела плюсы в ужесточении правил сдачи экзаменов на водительсвие права. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».

Одной из самых актуальных новаций специалист назвала автоматическое аннулирование результатов за попытку списать с помощью гаджетов. Пересдать экзамен в таком случае можно лишь через год.

«Это ответ на те новые вызовы, которые диктует время. В последний год очень часто такие случаи, когда именно шпионские штучки используются. При этом вызывается полиция, заводится дело, иногда даже и уголовное», – отметила она, добавив, что нововведение должно нормализовать обстановку на экзаменах.

Вторым ключевым изменением Шутылева сочла сокращение периода между сдачей теории и практики с полугода до 60 дней. По истечении этого срока теорию придется пересдавать заново.

«Сам процесс обучения в автошколе занимает два-три месяца. Два месяца ожидания – а было шесть. Когда срок ожидания в несколько раз превышал срок обучения, речь шла об утрате полученного навыка», – пояснила она.

Подробнее об изменениях читайте в материале «Татар-информа» В России обновили правила сдачи экзаменов на водительские права.