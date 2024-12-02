Автоэксперт объяснил, почему дилеры не могут продать иномарки

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Причиной нежелания россиян покупать застоявшиеся с 2022 года автомобили ушедших из страны брендов стала игра самих дилеров. Такое мнение «Татар-информу» выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что российские дилеры не могут продать более 500 авто ушедших брендов.

«Это какая-то хитрая экономическая история. Скорее всего, кто-то намеренно придерживал эти автомобили, чтобы понять, как будет складываться ситуация на рынке. Доигрались до того, что повысили утилизационный сбор, потом выстрелила игра с курсами валют. Теперь надо либо ставить большую цену на старые автомобили, либо продавать его по старой цене, и тогда будет проиграна маржинальность этой продажи», – сказал Попов.

По словам эксперты, в стране летом наблюдался высокий спрос на автомобили. Именно в тот период дилеры могли распродать застоявшиеся машины, но намеренно этого не сделали, рассчитывая реализовать их по более высокой цене после повышения утильсбора.

«Затем произошла игра с курсами валют, и неожиданно выяснилось, что спрос повалился вниз в другую сторону, и машины остались не проданы», – заключил он.