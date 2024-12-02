В России более 300 новых машин 2022 года выпуска не могут продать

К концу 2024-го на складах автодилеров в России остались преимущественно корейские и европейские машины. Причем некоторые авто не могут продать уже два года. Машины 2022 года выпуска стоит в автосалонах около 230 штук: 60 «корейцев» и 170 «европейцев». Отмечается, что 140 из них стоят более 7 млн рублей. Из «китайцев» у дилеров не продано менее 150 машин, пишут «Известия».

При этом цены на «залежавшиеся» машины продолжают расти. К примеру, Kia Seltos за последние два года подорожал почти на 45% (с 1,8 млн рублей в 2022-м до 2,6 млн в 2024-м году). Kia Cerato в комплектации Luxe за то же время вырос в цене на 88% (с 1,6 млн рублей до 3 млн).

По словам экспертов, дилеры не планируют делать скидки на двухлетние машины. Они просто продержат их на складах, а потом продадут. При этом переживать из-за того, что машины «застоялись» они не будут.

«Повышение утильсбора и другие заградительные меры рано или поздно заставят покупателей идти к ними», — объяснил автоэксперт Иван Волин.

В свою очередь, для покупателей год выпуска остается важным фактором. Ведь скоро уже 2025-й и машине 2022 года выпуска будет по факту уже три года.