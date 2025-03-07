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Происшествия 7 марта 2025 14:35

Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с надвигающейся метелью

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Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с надвигающейся метелью
«Татар-информ»

По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер 15-18 м/c, туман, на дорогах снежная каша и заносы.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует быть крайне осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные и подземные пешеходные переходы. Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи.

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу следует звонить по телефону 112.

#метель в татарстане #снег и метель #МЧС #непогода в татарстане
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