Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с надвигающейся метелью

«Татар-информ»

По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер 15-18 м/c, туман, на дорогах снежная каша и заносы.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует быть крайне осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные и подземные пешеходные переходы. Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи.

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу следует звонить по телефону 112.