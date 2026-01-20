news_header_top
Экономика 20 января 2026 10:56

Автоэксперт Моржаретто заявил, что продажи новых легковушек останутся на уровне 2025 года

Продажи новых легковых автомобилей в России за 2026 год окажутся на уровне прошлого года – около 1,3 млн новых авто. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделился член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

«Самый оптимистичный прогноз на 2026 год – это 1,3 млн проданных машин», – заявил он.

При этом он также дал и пессимистичный прогноз, по которому продажи новых легковушек в 2026 году сократятся почти на четверть по сравнению с 2025 годом и составят всего 1 млн автомобилей.

Подробнее о том, как завершился год для авторынка и чего ждать в 2026-м – в материале «Татар-информа».

